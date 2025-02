Fausse vidéo de Trump embrassant les pieds de Musk diffusée

Le ministère américain du Logement prévoit une enquête et des sanctions après la diffusion sur des écrans à l'intérieur de son siège à Washington d'une vidéo visiblement générée par l'IA. Celle-ci montre Donald Trump embrasser les pieds d'Elon Musk.

(Keystone-ATS) La vidéo, qui circule sur les réseaux sociaux depuis plusieurs jours pour critiquer la proximité entre le président républicain et le milliardaire chargé de coupes budgétaires drastiques, était visible « brièvement » sur plusieurs écrans, a rapporté le New York Times.

L’inscription « longue vie au vrai roi » était superposée en lettres capitales sur les images, une allusion à un récent message signé avec les mêmes mots par Donald Trump sur sa plateforme Truth Social.

« Abus de ressources »

Le ministère du Logement a prévu d’enquêter et de sanctionner les responsables, a affirmé sur X le compte du service de presse du ministère, dénonçant un « abus de ressources payées par le contribuable ».

« C’est prévu », a répondu sur X le compte du ministère à un utilisateur qui demande « d’enquêter et de licencier immédiatement » le ou les responsables.

« Une réaction appropriée sera apportée pour chaque personne impliquée », a commenté une porte-parole, Kasey Lovett, auprès du média The Hill.

« Tous les héros ne portent pas de cape »

Certains démocrates au congrès avaient salué l’action: « tous les héros ne portent pas de cape », a commenté le compte X du groupe démocrate à la commission des Finances de la Chambre des représentants.

Après son soutien vocal et financier au candidat républicain, Elon Musk, l’homme le plus riche de la planète, ressort depuis le début du mandat de Donald Trump comme un de ses plus proches conseillers.

En cinq semaines seulement, le nouvel exécutif américain a laissé les coudées franches à Elon Musk et ses équipes, regroupées sous la bannière d’une « commission pour l’efficacité gouvernementale » (Doge), pour licencier des pans entiers du personnel fédéral, tailler dans les dépenses publiques et suspendre l’activité d’organes de régulation.