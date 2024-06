Fermeture de l’académie de Savatan (VD): la suite se précise

Keystone-SDA

1 minute

(Keystone-ATS) La formation des policiers des cantons du Valais, de Vaud et de Genève, actuellement dispensée sur le site de Savatan (VD), se précise. Les aspirants valaisans seront formés dès novembre 2025 à Sion et à Grône, les Vaudois déménageront à Moudon en 2030 au plus tôt.

Le projet d’école à Genève sera présenté prochainement. Durant la période de transition, la continuité de la formation est assurée sur le site de Savatan, indiquent vendredi les trois cantons dans un communiqué commun.

Le gouvernement valaisan a opté pour l’ouverture d’une école qui pourra accueillir en moyenne 40 aspirants chaque année, répartis en deux classes, l’une francophone et l’autre germanophone. La future école de police sera localisée à l’Hôtel de police de Sion ainsi qu’au Centre cantonal de la Protection civile à Grône. Le recrutement des futures recrues débutera en septembre 2024.