Fermeture de la route de Biaufond pendant 2 semaines

Keystone-SDA

La route de Biaufond, axe important du trafic pendulaire allant de France voisine à La Chaux-de-Fonds (NE), sera fermée de 08h00 à 16h00 durant les vacances scolaires d'automne, soit du 6 au 24 octobre. Des travaux d’entretien de la forêt, préservant la route des chutes de pierres, sont nécessaires.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «Pour des raisons de sécurité, une fermeture totale de la chaussée est indispensable durant les périodes d’intervention», a indiqué lundi le canton de Neuchâtel. Des coupes de bois sont prévues sur le secteur allant du poste-frontière de Biaufond à la ferme des Brenetets. Sur le territoire français, la route départementale D464 sera fermée durant la même période pour des interventions similaires.

«Afin de limiter la gêne occasionnée pour les automobilistes sur cet axe d’importance régionale, la route sera ouverte au trafic jusqu’à 08h00 et dès 16h00», a précisé le canton. Durant la fermeture de la chaussée, le trafic transitant habituellement par le poste-frontière de Biaufond sera dévié par Le Col-des-Roches.

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Dans quelle direction évolue votre région?

Certaines régions du monde vivent avec une promesse d’avenir: celle d’un progrès constant. Mais qu’en est-il réellement?

Discussion
Modéré par: Céline Stegmüller

Avez-vous des ancêtres suisses? Prévoyez-vous de visiter le lieu où ils vivaient en Suisse?

Nous aimerions en savoir plus sur vos recherches généalogiques.

