Fermeture du pont du Milieu à Fribourg pour assainissement

Keystone-SDA

Le pont du Milieu, sis en Basse-Ville de Fribourg, fera l’objet de travaux d’assainissement indispensables à la sécurité et à la durabilité de l’ouvrage dès le 7 avril. L'intervention impliquera la fermeture temporaire de l'ouvrage datant de 1275 au trafic motorisé.

2 minutes

(Keystone-ATS) Fortement sollicité, le pont du Milieu est un ouvrage historique emblématique de la ville, ont rappelé cette semaine les autorités communales. Les travaux entraîneront donc sa fermeture à la circulation pour une durée estimée à environ six mois.

La mobilité douce restera toutefois garantie sur le pont pendant toute la durée du chantier, précise le communiqué. Des évaluations techniques ont montré que le pont présentait différentes détériorations nécessitant une remise en état.

Respect de l’oeuvre

Le chantier concerne la maçonnerie en pierre naturelle, les parapets et les murs d’ailes du pont ainsi que le pavage, l’étanchéité et le système d’évacuation du tablier. Ces interventions garantiront durablement la sécurité et le confort d’utilisation.

Les travaux seront réalisés dans le respect de l’œuvre originale, avec le maintien de la hauteur des parapets. Ils concerneront l’assainissement du pont, les têtes de pont et la partie basse de la place du Petit-Saint-Jean, côté Sarine, actuellement en chantier.

A partir du 7 avril, l’accès au quartier de l’Auge en transport individuel motorisé se fera uniquement par le Stadtberg. Pour ce qui est des transports publics, le terminus de la ligne 4 sera déplacé temporairement à l’arrêt de bus Karrweg.