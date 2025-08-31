La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Fermeture partielle du sentier des Gorges de l’Areuse

Le sentier des Gorges de l'Areuse (NE) sera temporairement fermé le mercredi 10 septembre, de 10h00 à 14h00. Cette mesure doit permettre de finaliser les travaux de sécurisation du Gor-de-Brayes, un des canyons les plus impressionnants du parcours.

(Keystone-ATS) Le sentier entre le Pont-des-Clées et le Pont-de-Vert ne sera pas praticable, a indiqué dimanche la Société des sentiers des Gorges de l’Areuse. Les randonneurs seront priés de faire le détour par le Pré aux Clées. Des «sentinelles» informeront sur ce détour et la durée de la fermeture.

L’itinéraire, long de 12 km, relie Boudry à Noiraigue. Des travaux de sécurisation dans le secteur du Gor-de-Brayes avaient déjà été menés en 2024. Le garde-corps, en bordure de la falaise haute parfois de 40 mètres, avait été remplacé sur une longueur de près de 400 mètres.

