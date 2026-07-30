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Ferrari soigne sa rentabilité avant l’arrivée du modèle électrique

Keystone-SDA

Ferrari a publié jeudi ses résultats au deuxième trimestre, marqués par une rentabilité en croissance, soutenue par des ventes de modèles plus chers et l'augmentation des personnalisations, avant l'arrivée de son modèle électrique Luce.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) Le constructeur de Maranello a enregistré au deuxième trimestre un bénéfice net de 463 millions d’euros, soit environ 432 millions de francs, en hausse de 9% sur un an. Le chiffre d’affaires a atteint 1,94 milliard d’euros, 1,81 milliard de francs, en hausse de 8%, des chiffres supérieurs au consensus des analystes publié par FactSet.

Le nombre voitures livrées a légèrement baissé, à 3.366 véhicules au deuxième trimestre (-128 sur un an). Cela est dû au renouvellement de la gamme, selon Ferrari, avec plus de commandes de F80, 12Cilindri et de SUV Purosangue au détriment de modèles moins exclusifs comme la 296 GTS ou la Roma Spider.

Mais c’est surtout les demandes de personnalisation des voitures, avec de coûteuses options choisies par ses riches clients, qui permettent à Ferrari d’améliorer légèrement sa prévision de résultats pour l’année 2026, a indiqué le directeur général de Ferrari, Benedetto Vigna, dans un communiqué.

La marge opérationnelle a légèrement progressé au deuxième trimestre à 39% (+7%).

Le groupe vise désormais un vise chiffre d’affaires de 7,6 milliards d’euros sur l’année (+100 millions d’euros que prévu) et un excédent brut d’exploitation de 2,97 milliards contre 2,93 prévus jusqu’ici.

«Nous disposons aujourd’hui de la gamme la plus complète de l’histoire de Ferrari et nous continuons d’observer une demande soutenue, avec un carnet de commandes qui couvre intégralement l’année 2027», a poursuivi Benedetto Vigna.

«Au cours d’un seul trimestre, nous avons présenté (l’électrique, ndlr) Ferrari Luce et la Ferrari 12Cilindri Manuale: deux voitures de sport très différentes qui incarnent pourtant le même ADN Ferrari et démontrent notre capacité à associer tradition et innovation de manière unique», a souligné Benedetto Vigna.

Le carnet de commandes de la marque italienne est plein jusqu’à fin 2027.

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