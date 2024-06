Festi’neuch: bon bilan sécuritaire et musical

Keystone-SDA

1 minute

(Keystone-ATS) Festi’neuch, qui a commencé jeudi et se termine dimanche soir, a vécu une 23e édition réussie. Le Neuchâtel Open Air Festival n’a pas connu de problèmes sécuritaires majeurs, malgré une affluence record de 57’000 personnes.

La nouvelle scène du Cargo a permis d’augmenter de 2000 le nombre de festivaliers le jeudi soir, a déclaré dimanche Antonin Rousseau, directeur de Festi’neuch. “L’espace était plus grand et plus aéré et la qualité du son était bien meilleure. Les artistes ont aussi apprécié et relevé que les conditions techniques étaient à la hauteur”, a-t-il ajouté.

Malgré les travaux de réaménagement des Jeunes-Rives, le site est resté fluide et agréable, a précisé le directeur. Festi’neuch a conservé la même superficie. Il a gagné de l’espace au bord du lac mais en a perdu un peu ailleurs.

Les moments forts musicaux ont été les concerts de la nouvelle révélation de la chanson française Zaho de Sagazan et d’Etienne Daho. Le concert de Bigflo et Oli de dimanche soir est très attendu.