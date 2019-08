These journalists fled to Switzerland because of their work

Des histoires du monde entier en direct 28. août 2019 - 15:05 Du 30 août au 1er septembre, des journalistes de 60 pays seront réunis à Berne pour débattre de l’exercice leur métier dans leurs pays respectifs. C’est le Festival de reportages de Berne: plus de 50 événements pour donner un aperçu des questions qui mobilisent et émeuvent les gens de par le monde, à travers le regard des journalistes qui en parlent. Via internet, vous pouvez les rejoindre pour deux événements, qui seront diffusés par swissinfo.ch en direct. Le premier samedi 31 août dès 13h15 (heure de l’Europe centrale), une table ronde sur la «presse pas libre», avec des journalistes de Jordanie, de Russie et de Chine qui débattront de ce que signifie travailler dans des pays ou la liberté de la presse est limitée. Puis le dimanche 1er septembre dès 11h45, nous présenterons des journalistes qui travaillent ou ont travaillé à Taiwan et à Hong Kong, lors d’une table ronde sur les enjeux de la démocratie dans ces pays. A suivre tous deux à l’heure dite dans la fenêtre ci-dessous. Le point culminant du Festival sera la remise du premier «True Story Award», qui récompensera un des 39 travaux journalistiques nominés. swissinfo.ch est partenaire média du Festival.