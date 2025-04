Festival Poésie en arrosoir à Cernier: 14 spectacles au programme

Keystone-SDA

La 23e édition de Poésie en arrosoir se tiendra du 4 au 13 juillet sur le site d'Evologia à Cernier (NE) et ses scènes singulières comme les serres horticoles, les jardins extraordinaires ou la Grange aux concerts. Le festival, qui se revendique comme "un acte de résistance", va proposer 14 spectacles suisses et internationaux durant 34 représentations.

(Keystone-ATS) « Cette nouvelle édition s’annonce riche, créative et profondément ancrée dans les questionnements contemporains. Une création originale, deux ateliers d’écriture slam, une scène libre, des artistes de la chanson – figures montantes et voix reconnues – ainsi qu’un spectacle hommage seront au cœur de la programmation », ont indiqué mardi les organisateurs.

Trois poètes francophones ont été invités pour « secouer les consciences et donner voix aux minorités ». Jacques Rebotier (France) va proposer deux spectacles « incisifs qui abordent sur un ton joyeusement décalé l’action écocide de l’humanité et la vacuité des prises de parole ».

Laurence Vielle (Belgique) va donner corps à l’urgence poétique et sociétale avec le spectacle « Trash ». Natasha Kanapé (Québec), artiste innue, va porter haut la voix des peuples autochtones.

Hommage à Michel Bühler

« Les artistes romands ne sont pas en reste », ont ajouté les organisateurs. La création originale du festival « Lettres révolutionnaires » rend hommage à la poétesse américaine Diane di Prima dans une adaptation de Viviane Gay portée par des musiciennes et un chœur citoyen. Côme Veber, jeune comédien neuchâtelois, incarne « Let Them Eat Chaos » de Kae Tempest.

Un spectacle hommage fera revivre les textes de Michel Bühler, poète et chansonnier suisse profondément engagé, interprétés par Edmée Fleury, Sylvie Bourban, Pascal Rinaldi et Denis Alber. La compagnie neuchâteloise Théâtre Frenesí revisitera l’univers de Federico García Lorca dans une performance bilingue à la recherche du Duende.

« Cette édition fera la part belle à la diversité des rythmes, des langues, des vibrations et des chants », peut-on lire dans le communiqué. « La Mòssa » entraînera le public dans une fête polyglotte nourrie d’influences italiennes, réunionnaises et d’ailleurs. La contrebassiste Louise Knobil, figure montante de la scène lausannoise, présentera un univers audacieux et libre, fusionnant jazz, punk, poésie et paillettes, aux côtés de sa complice Chloé Marsigny.