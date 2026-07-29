Feu en plein air illégal à l’origine d’un incendie à Remaufens (FR)

Keystone-SDA

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Un feu en plein air illégal a provoqué mardi l'incendie d'un talus sur 250 mètres carrés environ à Remaufens (FR). Le responsable sera dénoncé au Ministère public. Les feux en plein air sont interdits depuis le 10 juillet, rappelle la police cantonale.

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(Keystone-ATS) A leur arrivée, les secours ont constaté qu’un talus arborisé était la proie des flammes et que l’incendie s’était propagé au pré d’un voisin, a indiqué mercredi la Police cantonale fribourgeoise. Le sinistre a touché une surface totale de quelque 250 mètres carrés, précise le communiqué.

Des habitants des environs tentaient de maîtriser les flammes, mais c’est grâce à l’intervention des pompiers que l’incendie a été circonscrit. Les investigations des policiers ont permis d’établir que le propriétaire du talus avait brûlé illégalement des déchets de bois et des sacs de ciment vides en papier samedi dernier.

Dans les jours qui ont suivi, le feu a continué à couver avant de se réactiver et de provoquer l’incendie. L’occasion pour la police cantonale de rappeler qu’une interdiction d’allumer des feux en plein air est en vigueur depuis le 10 juillet dernier dans tout le canton de Fribourg, en raison de la sécheresse.