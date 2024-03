Feu vert à de nouveaux pourparlers en vue d’une trêve à Gaza

(Keystone-ATS) Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a donné son feu vert à un nouveau cycle de pourparlers à Doha et au Caire, en vue d’une trêve à Gaza. C’est ce qu’a indiqué vendredi son bureau, après que les négociations semblaient dans l’impasse.

“Benjamin Netanyahu s’est entretenu avec le directeur du Mossad (services extérieurs israéliens) et le directeur du Shin bet (renseignement intérieur), et a approuvé un nouveau cycle de négociations dans les prochains jours, à Doha et au Caire”, a précisé son bureau dans un communiqué.

Depuis l’adoption par le Conseil de sécurité des Nations unies lundi d’une résolution exigeant un “cessez-le-feu immédiat”, Israël et le Hamas se renvoient la responsabilité de leur incapacité à trouver un accord sur une trêve, après bientôt six mois de guerre entre l’armée israélienne et le mouvement islamiste palestinien dans la bande de Gaza.