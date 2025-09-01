La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Feu vert aux tirs de régulation du loup dans quatre cantons

Keystone-SDA

A partir de lundi et jusqu'au 31 janvier, les cantons peuvent à nouveau procéder à des tirs préventifs dans la population de loups, sous certaines conditions. Pour l'instant, quatre cantons dont Vaud ont reçu le feu vert l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Dans le canton de Vaud, toute la meute du Mont Tendre pourra être éliminée. L’OFEV a également approuvé le tir de deux tiers des jeunes nés en 2025 dans des meutes dans les Grisons, au Tessin et dans le canton de Schwyz.

Les cantons du Valais et de Saint-Gall ont également déposé des demandes en ce sens, selon une fiche d’information publiée lundi par l’OFEV. Au total, les demandes concernent plus de 30 meutes.

Si l’OFEV s’est déjà prononcé sur certaines demandes, d’autres sont en cours de traitement ou en attente en raison de manque de preuves de reproduction des meutes.

En cas d’approbation, les cantons, qui sont compétents pour la mise en œuvre des réglementations, peuvent ordonner les tirs. Les bases juridiques pour les tirs préventifs font partie de la loi révisée sur la chasse.

