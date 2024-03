Feu vert du Parlement à plus de flexibilité pour les rénovations

1 minute

(Keystone-ATS) Dans les communes avec plus de 20% de résidences secondaires, il sera possible de rénover et agrandir d’anciens bâtiments construits avant 2012 pour créer de nouveaux logements. Après le National, le Conseil des Etats a adopté mardi un assouplissement de la lex Weber.

Le projet, parti d’une initiative parlementaire de Martin Candinas (Centre/GR), a été adopté par 27 voix contre 11. L’UDC, le PLR et le Centre ont fait bloc pour cette révision. La gauche et le PVL, minorisés, ne voulaient pas entrer en matière, arguant qu’il enfreint la Constitution.

Cette modification vise à offrir aux propriétaires dans les communes à fort taux de résidences secondaires des possibilités supplémentaires d’agrandir leurs anciens logements et d’en créer de nouveaux, sans que leur utilisation soit limitée. Les règles actuelles ont pour conséquence de rendre le coeur des villages de montagne peu attractif; il faut corriger cette situation, a déclaré pour la commission Beat Rieder (Centre/VS).