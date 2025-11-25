Feu vert pour la renaturation de cinq rivières du canton

Le Grand Conseil vaudois a facilement approuvé mardi un crédit de 14,4 millions de francs pour renaturer cinq rivières sur son territoire, correspondant à la part cantonale de ces travaux. Ceux-ci sont jugés prioritaires pour cinq cours d'eau, à savoir le Bey à Avenches, la Valleyre au Mont-sur-Lausanne, le Bruet à Ollon, le Grand-Canal à Chessel et la Lutrive à Lutry.

(Keystone-ATS) La réalisation de ces projets doit principalement contribuer à renforcer la protection contre les crues et à améliorer la qualité écologique de ces cinq rivières, selon le gouvernement. Ces nouveaux travaux s’inscrivent dans la stratégie du Canton de Vaud de renaturation des cours d’eau.

L’objectif fixé par la planification est de renaturer 150 km de cours d’eau vaudois. Actuellement, plus de 25 km ont été réaménagés. Confédération et communes participent aussi au financement.