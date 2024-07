Feux dans l’ouest canadien: la ville de Jasper en partie détruite

(Keystone-ATS) Un violent feu de forêt a détruit une partie de la ville touristique de Jasper située dans l’ouest du Canada, au coeur d’un parc national très prisé. Jeudi, les pompiers faisaient toujours face à des murs de flammes.

L’armée doit être déployée dans la zone pour aider les secours qui espèrent aussi pouvoir compter sur l’arrivée de la pluie, prévue jeudi.

Le feu a atteint la ville déserte mercredi soir après avoir très rapidement progressé en fin de journée. Les 25’000 habitants et touristes qui se trouvaient dans le parc ont été évacués dans la nuit de lundi à mardi. Le feu n’a fait aucune victime.

Mais “comme le montrent les images en ligne, des pertes importantes ont eu lieu”, a indiqué le parc national dans une publication diffusée sur les réseaux sociaux. Dans la ville de Jasper, les pompiers sont à pied d’oeuvre “pour sauver le plus grand nombre possible de structures et protéger les infrastructures critiques”, est-il précisé.

Le maire de Jasper, Richard Ireland, a expliqué sur la chaine publique CBC que sa ville vivait “tout simplement son pire cauchemar”.

Le parc national de Jasper, le plus grand du Canada, connu pour ses montagnes, glaciers, lacs et cascades, attire 2,5 millions de visiteurs tous les ans.