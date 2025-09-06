La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Feux de forêt: plus de 700 pompiers mobilisés samedi au Portugal

Keystone-SDA

Quelque 700 pompiers luttaient samedi après-midi contre plusieurs feux de forêt, notamment dans le centre du Portugal, soutenus par une quinzaine de moyens aériens, selon un bilan de la protection civile.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) Le plus important d’entre eux faisait rage à Seia, attisé par de fortes rafales de vent, mobilisant à lui seul plus de 600 pompiers. Plusieurs routes ont dû être fermées.

La priorité «est de protéger les habitations», a indiqué un porte-parole de la protection civile à l’agence de presse Lusa précisant que la principale difficulté était due à «l’intensité du vent qui atteint les 40 kilomètres par heure». La municipalité a de son côté recommandé aux habitants de rester vigilants et se suivre les indications des autorités.

Une personne soupçonnée d’avoir provoqué cet incendie a été interpellée par la police, a indiqué la gendarmerie. En Espagne, les autorités ont confiné samedi à titre préventif la petite localité de Castromil, dans le nord-ouest, en raison d’un incendie actif dans une zone durement touchée par la vague dévastatrice de feux qui a frappé le pays, en particulier au mois d’août.

Quelque 254’000 hectares dévastés

L’incendie, qui provient de la région de Galice, s’est réactivé samedi matin en raison des vents violents qui ont secoué cette localité située à cheval entre la province galicienne d’Ourense et la province voisine de Zamora, a indiqué une source du ministère régional de l’Environnement de Castille-et-León.

Pour l’instant, on ignore le nombre d’hectares touchés. Dimanche dernier, l’Espagne a mis fin à l’état d’urgence qui était en vigueur depuis plusieurs semaines en raison de l’une des pires vagues d’incendies de forêt qui ait touché le pays ces dernières années, faisant quatre morts et plus de 300’000 hectares brûlés. Au Portugal, le centre et le nord avaient également été frappés au mois d’août par des feux de forêt dévastateurs qui ont fait quatre morts et plusieurs blessés.

Ces feux ont ravagé au total quelque 254’000 hectares, soit le plus mauvais bilan depuis les incendies qui avaient fait plus de cent morts en 2017, selon des données de l’Institut national de conservation de la nature et des forêts (ICNF). Le Portugal a connu en outre, cette année, «l’été le plus chaud depuis 1931», a indiqué vendredi l’agence météorologique nationale.

