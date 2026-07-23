Feux de forêt en France: 12’000 personnes évacuées en Gironde

Keystone-SDA

Partager

Un violent feu de forêt non loin de Bordeaux, dans le sud-ouest de la France, a entraîné l'évacuation d'au moins 7000 personnes supplémentaires jeudi, portant le nombre total de touristes et d'habitants évacués à 12'000. Les flammes ont déjà ravagé 2000 hectares.

2 minutes

(Keystone-ATS) Aucune victime n’est recensée à ce stade par les autorités, qui soulignent que «la situation reste défavorable».

Depuis mercredi soir, «l’impératif de protection des populations» a conduit à évacuer à titre préventif «plus de 10’000 personnes» de huit campings et centres de vacances dans cette zone très touristique, a précisé la préfecture jeudi matin.

Plus d’un millier de personnes habitant les franges forestières de plusieurs communes ont également été évacuées. Neuf communes (Lège-Cap-Ferret, Lacanau, Le Porge, Biganos, Marcheprime, Mios, Carcans, Audenge, Bordeaux) ont ouvert des lieux d’accueil où plus de 2500 personnes ont trouvé refuge.

Quelque 500 sapeurs-pompiers continuent de lutter contre les flammes, «des renforts aériens conséquents» devant intervenir dans la matinée. Mercredi, les soldats du feu étaient appuyés au sol par 150 engins et, dans les airs, par deux Dash, deux Canadair et quatre appareils Air Tractor.

Selon le maire du Porge, Martial Zaninetti, le feu aurait été déclenché par un engin de débroussaillage. La gendarmerie a évoqué une piste «accidentelle» qui reste à confirmer.

Départs de feu quotidiens

La préfète de Gironde a décidé d’interdire «tous travaux forestiers utilisant des moteurs thermiques» dans le département, tant qu’il restera placé en vigilance rouge pour les feux de forêt. Et ce «toute la journée puisqu’ils étaient autorisés jusqu’à 13 heures», a-t-elle précisé.

Un autre incendie a ravagé 2500 hectares dans le sud-est de la France cette semaine. Selon le ministre français de l’intérieur Laurent Nuñez, plus de 12’500 départs de feu sont intervenus depuis le début de l’année et 44’000 hectares ont déjà brûlé, davantage qu’en 2022, quand des brasiers avaient ravagé le sud-ouest de la France.

Ces dernières semaines, les pompiers sont confrontés à des départs de feu quotidiens à travers tout le pays. Aggravée par des canicules à répétition et une forte sécheresse favorisées par le dérèglement climatique, la saison des feux en 2026 a débuté plus tôt que d’ordinaire.