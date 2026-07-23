Feux de forêt en France: 2400 ha brûlés – 20’000 évacués en Gironde

Keystone-SDA

Partager

Un incendie d'origine probablement accidentelle, qui a parcouru 24 km2 au nord du bassin d'Arcachon (Gironde) et menace encore de progresser, a conduit à évacuer plus de 20'000 habitants et touristes quatre ans après le cauchemar de l'été 2022.

5 minutes

(Keystone-ATS) Aucune victime n’est recensée à ce stade par les autorités mais «une maison isolée a été détruite», selon la préfète de Gironde, Sophie Brocas. Les conditions météorologiques restent «défavorables», notamment au regard de «vents erratiques» attendus dans ce secteur de la forêt des Landes de Gascogne, précise-t-elle.

Alors que 12’000 touristes et habitants de la zone ont été évacués à titre préventif depuis mercredi soir, 8800 personnes ont fait l’objet d’une mesure similaire jeudi dans le village de Claouey, sur la route du très touristique Cap Ferret.

Le feu «se situe à 300 m des premières habitations de Lège-Cap-Ferret», où de «nombreux moyens protègent les maisons», a souligné à la mi-journée Marc Vermeulen, directeur du service départemental d’incendie et de secours.

Selon Météo-France, les températures vont monter dans l’après-midi et le vent forcir. «Le feu pourrait redevenir convectif (avec propagation des flammes par l’air chaud ambiant, NDLR), comme hier (mercredi). Ça devrait être le cas vers 13h00 ou 14h00, avec un pic à 20h00», a ajouté le patron des sapeurs-pompiers en Gironde.

Les évacués sont pris en charge dans des salles communales de la zone, à distance des flammes.

«Les gendarmes sont venus toquer à chacune des maisons. Le feu était à 500 m environ», a raconté à l’AFP Patrick Martineau, 69 ans, habitant du Porge. «On a un peu peur et du mal à réaliser! C’est surréaliste. Quand on a acheté ici, il y a six ans, on ne pensait pas au risque d’incendie.»

«Nous nous préparons à tenir quelques jours», indique le maire de la commune, Martial Zaninetti.

Jeudi midi, un drone de la gendarmerie a diffusé un message d’alerte sur la zone évacuée à destination d’éventuels récalcitrants: «Merci de quitter les lieux dans les plus brefs délais», a entendu un journaliste de l’AFP.

Paysage de désolation

Quelque 700 sapeurs-pompiers luttent désormais contre les flammes. Ils ont été rejoints par 44 militaires et 10 véhicules de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris et appuyés par deux Canadair, deux Air Tractor et un Dash. Plus de 300 gendarmes participent aux secours.

Parti de Saumos mercredi à la mi-journée, l’incendie a gagné Le Porge avant de s’orienter vers Lège-Cap-Ferret, une zone plus urbanisée, progressant très rapidement dans une forêt de pins dense, avec des flammes hautes de plusieurs dizaines de mètres. Plusieurs routes sont coupées.

Jeudi, un paysage de désolation s’étendait entre Le Porge et Lège-Cap-Ferret. Des hélicoptères effectuaient des rotations au-dessus d’habitations aux volets clos, avec un va-et-vient incessant de camions au sol.

«L’enjeu pour nous est la tête de feu, pour protéger la commune de Lège-Cap-Ferret», a souligné sur les lieux le lieutenant-colonel Éric Pitault.

Selon plusieurs sources interrogées par l’AFP, le feu aurait été déclenché par un engin de débroussaillage dans la commune de Saumos. La piste accidentelle est privilégiée par les autorités.

La préfète de Gironde a interdit «tous travaux forestiers utilisant des moteurs thermiques» dans le département jusqu’à nouvel ordre. Mercredi, ils étaient encore autorisés jusqu’à 13h00.

Sécheresse

Selon le gouvernement, plus de 12’500 départs de feu sont intervenus depuis janvier et la surface déjà brûlée dépasse celle de 2022, quand des incendies avaient parcouru près de 30’000 hectares dans la forêt des Landes de Gascogne, forçant à l’évacuation de quelque 50’000 personnes.

Plus de 3000 hectares avaient déjà brûlé à l’époque autour de Saumos.

À ce stade, 2026 se situe au deuxième rang des surfaces brûlées à travers l’Union européenne depuis deux décennies de mesures, d’après les données satellitaires du système Effis analysées par l’AFP. Mais c’est la pire année en France.

Les forêts s’enflamment d’autant plus facilement que la végétation et les sols sont très secs depuis des mois, un phénomène accentué par les récentes canicules exceptionnelles. Selon une étude publiée jeudi par des climatologues du groupe World Weather Attribution, le changement climatique provoqué par les activités humaines rend la sécheresse actuelle plus sévère.

L’incendie en Gironde survient après que deux sapeurs-pompiers sont morts, mardi, lors d’un feu près de l’aéroport de Bordeaux, après un précédent décès en Savoie début juillet. Les syndicats de la profession dénoncent un manque de moyens et «l’épuisement» des troupes.