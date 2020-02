«Nulle part ailleurs en Afrique, la création artistique contemporaine n'est aussi diversifiée et inventive, se faisant l’écho des nouvelles tendances», affirme le musée Rietberg de Zurich, qui expose des œuvres d'artistes de la République démocratique du Congo.

Fiction Congo: Les mondes de l’art entre le passé et le présentLien externe présente des œuvres historiques et des photographies de la RDC, ainsi que le travail d’artistes contemporains. Sous la curation de Michaela Oberhofer et Nanina Guyer, cette exposition inaugurée de 22 novembre dernier restera visible du public jusqu’au 15 mars.

Le point de départ de l'exposition est un trésor d'objets et de photographies que l'ethnologue allemand Hans Himmelheber (1908-2003) a réuni lors de son voyage au Congo belge d'alors en 1938-1939. La collection comprend des masques colorés, des figures sculptées et des objets de la vie quotidienne. Son héritage photographique reflète également l’agitation sociale qui régnait au plus fort de la domination coloniale belge.

Pour l'exposition, l'artiste de renommée internationale, co-fondateur de la Biennale d'art de Lubumbashi, Sammy Baloji, et le jeune écrivain Sinzo Aanza ont examiné les archives Himmelheber et créé leur propre fiction pour raconter l'histoire de leur terre natale.

L’idée est aussi de confronté le passé du Congo à l’œil critique d’artistes contemporains. Basées à Paris, les artistes Michèle Magema et Fiona Bobo – qui est née et a grandi dans le canton de Zurich – ont été chargées de créer des œuvres pour l’exposition.

L'exposition présente un total de treize artistes contemporains, dont Steve Bandoma, Hilary Kuyangiko Balu, Aimé Mpane, Chéri Samba, Yves Sambu, Monsengo Shula et Pathy Tshindele. Tous, que ce soit par leur forme ou leur contenu, rendent hommage à l'art traditionnel congolais et au patrimoine culturel du pays.

