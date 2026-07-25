Fiertés à Berlin: un mort et 16 blessés percutés par un véhicule

Keystone-SDA

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Un véhicule utilitaire a percuté la foule en marge de la marche des fiertés de Berlin samedi soir, faisant un mort et seize blessés dont onze "grièvement", selon les pompiers. Le chancelier allemand a appelé à "faire toute la lumière" sur cet "acte abominable".

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(Keystone-ATS) Le véhicule blanc, de type minivan ou petit SUV et qui a été complètement déformé par le choc, a été abandonné sur place, dans le parc Tiergarten, secteur boisé de la capitale, où s’est terminé le défilé, a indiqué un porte-parole de la police. Le ou les occupants de l’utilitaire sont recherchés.

Les pompiers berlinois ont fait état de «17 personnes blessées, dont une personne décédée sur les lieux de l’intervention». «Parmi les 16 autres personnes blessées se trouvent trois personnes grièvement blessées dont le pronostic vital est engagé, huit personnes gravement blessées et cinq personnes légèrement blessées».

Outre les blessés, 30 témoins des événements, sous le choc, sont prises en charge sur place, ont précisé les pompiers.

Fin des festivités

La fin des festivités de la marche des fiertés, appelée Christopher Street Day (CSD) en Allemagne, mêlant concerts et stands de fête foraine, a été annulée, les organisateurs demandant aux participants de «rentrer chez (eux)».

Sur place, un journaliste de l’AFP a observé la zone en cours d’évacuation. Via des haut-parleurs, les autorités demandaient aux fêtards de partir par le nord.

Des dizaines de camions de secours, pompiers ou de police étaient visibles et une tente a été dressée au milieu de l’axe routier. Des policiers patrouillaient au milieu de l’immense parc, a aussi constaté l’AFP.

L’incident s’est produit peu avant 22h00, à une heure où une grande partie des participants avaient déjà quitté le secteur.

Le chancelier allemand Friedrich Merz et son ministre de l’intérieur «s’engageront avec une détermination particulière pour faire toute la lumière sur cet acte abominable et en assurer la sanction», a déclaré un porte-parole.

«Notre liberté a été attaquée»

«Après une marche des fiertés pacifique et haute en couleur, le rassemblement pour un Berlin tolérant et pacifique a été pris pour cible de la manière la plus brutale qui soit. Berlin est la ville de la liberté et notre liberté a été attaquée aujourd’hui de la façon la plus terrible», a déclaré sur le réseau social X le maire de Berlin, Kai Wegner, qui s’est rendu sur les lieux.

Des centaines de milliers de personnes ont participé à la marche des fiertés de la capitale allemande connue pour la richesse de sa vie nocturne et de sa scène queer.

C’est l’un des plus grands défilés du genre en Europe, un rendez-vous populaire qui rassemble au-delà de la communauté LGBT+ et incite de nombreuses organisations et entreprises à s’y montrer.

La fin du défilé se faisait sur la rue du 17 Juin, une longue artère qui traverse le Tiergarten jusqu’à la porte de Brandebourg, où des concerts se sont tenus depuis vendredi.

Poumon vert pour la métropole, le bois est aussi un incontournable pour les touristes, avec notamment le Reichstag, la colonne de la Victoire et le zoo situés à ses extrémités.