Fin de l’heure d’été dimanche, la Suisse « reculera » d’une heure

Keystone-SDA

1 minute

(Keystone-ATS) La Suisse, comme beaucoup d’autres pays, repassera à l’heure normale dans la nuit de samedi à dimanche. Ainsi, le 27 octobre à 03h00, il faudra reculer les horloges d’une heure.

Dans un communiqué publié mardi, l’Institut fédéral de métrologie (Metas) – responsable de la réalisation de l’heure officielle suisse et de sa diffusion – précise qu’il ne convient pas de parler d' »heure d’hiver »: il existe uniquement l’heure normale et l’heure d’été, relève-t-il. L’heure normale en Suisse est, depuis plus de 125 ans, l’heure d’Europe centrale.

L’an prochain, l’heure d’été reviendra le 30 mars et durera jusqu’au 26 octobre, soit du dernier dimanche du mois de mars au dernier dimanche d’octobre.

Grande précision

Dans ses laboratoires, Metas exploite plusieurs horloges atomiques et contribue ainsi à la réalisation du temps universel coordonné (UTC).

La dissémination d’échelles de temps à grande exactitude joue un rôle croissant dans de nombreux secteurs, comme les transactions boursières, ainsi que pour la mise en place de nombreuses nouvelles technologies, comme l’Internet des objets ou encore pour la synchronisation de systèmes distribués, souligne l’institut.

Afin de répondre à ces besoins, Metas « travaille actuellement à la mise en place de nouveaux systèmes de distributions de temps par fibres optiques, qui permettront d’atteindre des niveaux de performances très élevés et de contribuer ainsi au mieux à la mise en place des technologies du futur ».