Fin de la guerre des limonades entre les Quinze et la Suisse

La Suisse et l'Europe enterrent la hache de guerre dans le conflit sur les limonades. Les ministres des Finances des Quinze devraient donner leur feu vert, lundi à Bruxelles, à un accord laborieusement négocié entre Berne et Bruxelles.

Le guerre des limonades fait rage depuis bientôt deux ans entre Berne et Bruxelles. Les exportations suisses vers l'Europe ont littéralement explosé, passant à 129 millions de litres en 1999. Cette progression s'explique par le coût du sucre. Les minéraliers suisses l'achètent au prix mondial alors que leurs concurrents le payent au tarif européen, plus élevé. Résultat: cet avantage compétitif a permis aux producteurs suisses de conquérir les marchés français, néerlandais et belge. Une situation inadmissible pour leurs concurrents, qui se sont plaints auprès de la Commission européenne.



L'accord que les Quinze devraient approuver lundi leur donne en partie raison. Il contribuera à freiner les exportations de limonades suisses. Celles-ci pourront entrer à droit zéro dans l'Union européenne à hauteur de 75 millions de litres par an. Une taxe de 9,1 pour cent sera cependant perçue au-delà de ce contingent. Les Européens bénéficieront en échange d'un meilleur accès au marché suisse. Ils pourront exporter plumes de duvet ou encore cigarettes sans droit de douane dans certaines limites. A titre de compensation, les producteurs suisses de café pourront écouler plus facilement leur marchandise vers les Quinze: 1870 tonnes de Nescafé seront ainsi admises sans droit de douane en Europe chaque année.



L'accord entrera en vigueur le 1er avril. Il devra encore recevoir l'aval du Conseil fédéral. Une formalité, à en croire un diplomate suisse qui le juge "tout à fait satisfaisant". Et pour cause. Il n'instaure pas de droits de douane sur l'ensemble des limonades suisses, comme l'aurait voulu la France. De plus, l'accord réaffirme la disponibilité de l'Union à négocier une adaptation du protocole numéro deux de l'Accord de libre échange de 1972 sur les produits agricoles transformés. La Suisse y tient beaucoup pour obtenir un meilleur accès au marché des Quinze. Le conseiller fédéral Pascal Couchepin ne manquera pas de le rappeler au commissaire européen à l'Agriculture Franz Fischler. Les deux responsables se rencontreront mardi à Berne.



Olivier Thomas, Bruxelles





