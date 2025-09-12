La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Fin de la mention de la couleur de peau: Fedpol consulte

Keystone-SDA

Critiqué pour l’interdiction de la mention de la couleur de peau dans le fichier Ripol, Fedpol revoit sa copie. L’Office fédéral de la police annonce le lancement d’une consultation formelle pour apaiser les tensions.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) La décision a été prise après une enquête menée auprès de plusieurs polices cantonales, mais aucune consultation formelle n’a encore eu lieu. «Cela va maintenant être fait», a déclaré Miriam Knecht, porte-parole de Fedpol.

Selon la nouvelle directive, la couleur de peau ne doit plus être mentionnée dans le système de recherche Ripol. Cependant, les cinq couleurs de peau sélectionnables jusqu’à présent dans le système (blanc, noir, rouge, jaune et brun) étaient rarement utilisées dans la pratique, a souligné Mme Knecht: moins d’un pour cent des signalements enregistrés contenait une telle indication.

La nouvelle directive a néanmoins suscité de vives critiques. Le directeur de la police zurichoise, Mario Fehr, l’a qualifiée d'»évidemment motivée par des considérations politiques».

