Fin de la réorganisation stationnaire des sites régionaux de l’HFR

Keystone-SDA

L'Hôpital fribourgeois (HFR) achève la réorganisation des services stationnaires de ses sites régionaux. Après le déménagement de l’unité de médecine interne de l’HFR Meyriez-Murten/Morat vers l’HFR Tafers/Tavel durant l’été, c’est au tour de l’HFR Riaz d’arriver au terme du processus.

(Keystone-ATS) Dès ce samedi, le dispositif hivernal sera fonctionnel, a indiqué mercredi à Riaz l’HFR, en présence d’Annamaria Müller, sa présidente du conseil d’administration, et de Philipp Müller, son directeur général. La gériatrie aigüe, la réadaptation gériatrique et la réadaptation pulmonaire stationnaires se voient du coup renforcées.

Les patients de réadaptation cardiovasculaire continueront pour leur part à être pris en charge en ambulatoire à l’HFR Riaz et à l’HFR Meyriez-Murten. La transformation s’inscrit dans les objectifs du plan 2024-2027 de l’HFR, qui vise à «adapter ses infrastructures à l’évolution démographique et à renforcer son efficience».

Plusieurs mesures

En janvier, l’HFR avait annoncé plusieurs mesures de renforcement de son efficience organisationnelle, «indispensables pour améliorer sa santé financière». L’une d’entre elles consistait à réorganiser le site de Riaz. Le service de gériatrie aigüe y passe donc à 48 lits (+16) et le service de réadaptation gériatrique à 24 lits (+2).

La réadaptation pulmonaire est également renforcée avec deux lits supplémentaires, pour un total qui grimpe à 12. Les patients de médecine interne, qui n’entrent pas dans les critères de la gériatrie aigüe, seront quant à eux principalement pris en charge à l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal.

Dans le détail, les patients cardiologiques dont les problèmes cardiaques sont stabilisés pourront bénéficier d’une réadaptation sur le site l’HFR Meyriez-Murten, précise le communiqué. Leur suivi sera assuré par les équipes de réadaptation musculo-squelettique et de réadaptation cardiovasculaire.

Rigueurs de l’hiver

Pour mémoire, avant la réorganisation des lits stationnaires de Riaz, en Gruyère, l’HFR a opéré un regroupement des unités de médecine interne de Meyriez-Murten et de Tafers. L’été dernier, le service de médecine interne de l’HFR Meyriez-Murten a été ainsi transféré à l’HFR Tafers.

Après les 16 lits ouverts le 1er septembre, ce sont 14 lits supplémentaires qui seront disponibles dès ce samedi et jusqu’au 31 mars. Cela portera à 54 le nombre de lits de médecine interne sur le site singinois, un nombre «indispensable» pour répondre aux besoins d’hospitalisation durant la période hivernale.

Par ces mesures, l’HFR affirme adapter ses infrastructures tant «à la hausse de la population âgée, en augmentant son nombre de lits spécialisés dans la prise en soins de patients gériatriques, qu’au virage ambulatoire qui met l’accent sur les traitements de plus en plus précoces et de moins en moins invasifs».

Meilleure affectation

En concentrant la médecine interne stationnaire sur deux sites, l’institution vise aussi à améliorer son efficience et, en particulier, à diminuer la durée moyenne de séjour. Le regroupement sur le site de Tafers permet par ailleurs de renforcer la médecine interne germanophone, en regroupant les forces sur un seul site.

Les ressources médico-soignantes seront utilisées plus efficacement, avec des gardes mieux réparties sur un nombre plus élevé de médecins cadres. De quoi accroître «l’attractivité des postes et faciliter le recrutement», ont noté les intervenants, dont le professeur Julien Vaucher, chef du département de médecine interne et spécialités.

L’utilisation des espaces actuellement libres sur les sites de Meyriez-Murten et de Riaz fait l’objet de réflexion. Ils permettront notamment de développer des prestations ambulatoires spécialisées qui répondent aux besoins de la population de chaque région et aux développements du lien avec différents partenaires.