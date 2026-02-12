La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Fin des opérations anti-immigration à Minneapolis

Keystone-SDA

L'émissaire de Donald Trump à Minneapolis, Tom Homan, a annoncé jeudi la fin des vastes opérations de la police de l'immigration dans la ville du nord des États-Unis marquée en janvier par la mort de deux citoyens américains, Renée Good en Alex Pretti.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «J’ai proposé, et le président Trump a accepté, que cette opération prenne fin», a annoncé Tom Homan au cours d’une conférence de presse. «Une réduction significative (des effectifs policiers) est déjà mise en œuvre cette semaine et va se poursuivre au cours de la suivante», a-t-il ajouté.

Plusieurs milliers d’agents de la police de l’immigration ont été déployés depuis décembre à Minneapolis. Leurs opérations massives ont bouleversé le quotidien de cette ville démocrate du Midwest, où nombre d’habitants se terrent chez eux par crainte d’être arrêtés pendant que des milliers d’autres ont continué à manifester, souvent malgré un froid polaire.

