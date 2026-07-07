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Fonction de rafraîchissement des PAC facilitée à Neuchâtel

Keystone-SDA

Face aux étés de plus en plus chauds, le Conseil d'Etat neuchâtelois a décidé d’assouplir dès à présent la règlementation cantonale pour faciliter l’activation de la fonction de rafraîchissement des pompes à chaleur (PAC) réversibles. Dans certains cas, il sera possible de renoncer à la mise en place d’une commande automatique des protections solaires.

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1 minute

(Keystone-ATS) L’exigence de commande automatique de stores «vise à garantir en priorité une protection passive contre la chaleur, en réduisant la demande en rafraîchissement, avant de recourir à des moyens actifs», a rappelé mardi le Conseil d’Etat. Cela peut toutefois s’avérer «techniquement complexe et coûteux, principalement dans les habitations existantes».

Le gouvernement a décidé d’assouplir la réglementation. «Il sera possible de renoncer à la mise en place d’une commande automatique des protections solaires, mais uniquement dans les bâtiments affectés à l’habitation et pour autant que le rafraîchissement des locaux soit assuré exclusivement par une PAC réversible sans élément actif supplémentaire d’émission de froid», peut-on lire dans le communiqué.

Le Conseil d’État reprend une modification prévue par le modèle de prescriptions énergétiques des cantons, adopté en août 2025.

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