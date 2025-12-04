Fonction publique vaudoise: nouvelle journée de grève et d’actions

La fonction publique vaudoise a connu jeudi une nouvelle journée de grève pour protester contre le projet de budget 2026 et ses 305 millions de mesures d'économies. C'était la septième journée de colère des employés des services publics et parapublics depuis octobre.

(Keystone-ATS) Sous les mots d’ordre «Contre l’austérité, on ne lâche rien!», les syndicats avaient invité tous les fonctionnaires à une «grève totale» afin de protester contre les coupes budgétaires de l’Etat. De nombreux lieux de travail avaient voté des résolutions de grève, notamment dans les établissements scolaires et universitaires, ainsi que dans le domaine de la santé et du social.

«Difficile de dire si les grévistes sont en augmentation, mais c’est déjà la quatrième journée de grève et la mobilisation reste très forte», a indiqué à Keystone-ATS Cora Antonioli, la présidente du syndicat SSP-Vaud, organisatrice de la mobilisation avec les syndicats SUD et FSF. «On constate toutefois que le nombre d’endroits mobilisés s’élargit à de nouveaux secteurs en grève».

Ecoles: «forte mobilisation»

C’est dans les écoles que le mouvement de grève était, une nouvelle fois, le plus répandu. Le Département de l’enseignement et de la formation professionnelle (DEF) «constate une forte mobilisation sur les différents lieux de formation du canton». «Dans l’enseignement obligatoire, on peut estimer à plus d’un tiers environ la proportion des employés de l’Etat de Vaud qui ont fait grève aujourd’hui», indiquent les services du ministre Frédéric Borloz.

«Les situations peuvent varier fortement d’un établissement à l’autre. Dans certains établissements ou certains sites, aucune classe n’a eu l’enseignement habituel, dans d’autres lieux ou écoles, la journée s’est déroulée normalement ou presque», souligne le DEF.

«Dans tous les cas où les cours ne pouvaient pas avoir lieu normalement, les élèves ont été accueillis à l’école selon la décision des parents de les garder ou non à la maison. Les familles ont été informées de chaque situation par écrit», précise-t-il.

Assemblée en soirée

Après les cinq manifestations dans les rues de Lausanne depuis le 2 octobre, dont deux cette semaine devant le Grand Conseil – où les députés débattent justement du budget 2026 de l’Etat -, aucune manifestation n’a été prévue jeudi en fin de journée, parallèlement à cette quatrième journée de grève.

En revanche, une assemblée générale unitaire des syndicats du personnel est prévue à 18h30 pour décider de la suite du mouvement, des mobilisations et des actions pour la semaine prochaine.

«Engager le dialogue»

Les trois syndicats de la fonction publique SSP, FSF et Sud fustigent toujours le gouvernement, «sa politique de (non-)communication» et «sa volonté de ne pas négocier». Ils reprochent aussi au Conseil d’Etat de «tenter de faire porter toute la responsabilité de ses choix politiques au Grand Conseil».

Ces organisations syndicales appellent donc le Conseil d’Etat à «engager sans délai un dialogue sérieux, seul moyen d’apaiser la situation et de répondre aux préoccupations légitimes exprimées».

Mardi et mercredi devant le Grand Conseil, le gouvernement a plusieurs fois répété qu’il n’avait pas refusé le dialogue, contrairement aux dires des syndicats. La présidente Christelle Luisier a notamment évoqué deux séances de discussions et relevé que, selon elle, c’était les syndicats qui avaient «refusé toute entrée en matière».

Le gouvernement a présenté le 24 septembre son projet de budget 2026, qui prévoit un déficit de 331 millions de francs et 305 millions de mesures d’économies. Ces dernières comprennent notamment 165 millions de coupes dans les subventions.

Le personnel de l’Etat est, lui aussi, directement concerné avec notamment une «contribution de crise» de 0,7% du salaire brut en 2026 sur les classes salariales de 6 à 18. Cette mesure, comme toutes les autres, est combattue par les syndicats.