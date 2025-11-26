Fonction publique vaudoise: nouvelles actions et mobilisations

Keystone-SDA

Une nouvelle journée de grève et mobilisation des employés de la fonction publique vaudoise est en cours mercredi pour protester contre le projet de budget 2026 et ses 305 millions de mesures d'économies. Une manifestation est prévue à 17h30 dans les rues de Lausanne.

(Keystone-ATS) C’est la quatrième journée de colère des employés des services publics et parapublics depuis octobre, la deuxième cette semaine après celle de mardi. De nombreux lieux de travail ont voté des résolutions de grève, notamment dans de nombreux établissements scolaires ainsi que dans le domaine de la santé et du social.

Le Département de l’enseignement et de la formation professionnelle (DEF) estime qu'»environ deux tiers des établissements de l’enseignement obligatoire seront touchés». Les services du ministre de l’éducation Frédéric Borloz précisent toutefois que les situations «variaient fortement» d’un établissement à l’autre et qu’un accueil à l’école était prévu dans tous les cas.