Fonction publique VD: même désorganisée, la grève continue

Keystone-SDA

La mobilisation de la fonction publique vaudoise se poursuit lundi, entre grève et manifestation en soirée à Lausanne. Les syndicats relèvent toutefois une certaine "désorganisation" à la suite des dernières annonces du Conseil d'Etat.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le gouvernement vaudois a lâché du lest face à la contestation, renonçant vendredi en fin de journée à couper dans les salaires des fonctionnaires, l’une des mesures les plus décriées de son budget. La grève devient ainsi, selon lui, illicite. Une affirmation atténuée toutefois par la présidente Christelle Luisier qui, dans une interview à 24 heures, a indiqué qu’une «tolérance» serait de mise lundi.

La Conseil d’Etat a créé «une confusion générale» avec ses différentes annonces, a déploré lundi David Gygax, secrétaire syndical au SSP Vaud, interrogé par Keystone-ATS. La situation a été particulièrement chaotique dans certaines écoles qui, d’abord annoncées fermées, ont finalement accueilli les élèves.

