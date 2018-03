Fonds Marcos: l'UBS dément une nouvelle fois de vieilles rumeurs

A en croire le journal Philippine Daily Inquirer, la famille de feu Ferdinand Marcos possèderait 13,2 milliards de dollars sur un compte de l'UBS en Suisse. Sa plus jeune fille Irene et son mari Gregorio Araneta auraient tenté de transférer cet argent, en février dernier. Ils se seraient rendus auprès de la Deutsche Bank, à Düsseldorf, pour signer des documents demandant à l'UBS de virer 13,2 milliards de dollars placés à Zurich sur le compte 885931 vers un nouveau compte, ouvert auprès de la banque allemande par la fille cadette de l'ex dictateur. Le journal explique que la famille Marcos aurait décidé de sortir cet argent de Suisse lorsque l'ancien président philippin Joseph Estrada fut forcé, en janvier dernier, d'abandonner le pouvoir à la suite d'une série de scandales. Estrada est considéré comme un allié des Marcos, ce qui n'est pas le cas de la nouvelle administration. Les informations du Philippine Daily Inquirer se basent notamment sur des documents fournis par l'enquêteur australien Reiner Jacobi, dont le gouvernement philippin avaient sollicité les services, après 1986, pour retrouver la fortune de Marcos à l'étranger. L'enquêteur déclare avoir été alerte par deux hommes d'affaires américains du plan de voyage d'Irene Marcos Araneta en Allemagne. Il aurait alors aussitôt alerté les autorités allemandes. Il ajoute que des cameras de surveillance de la Deutsche Bank ont filmé l'arrivée du couple philippin dans sa succursale de Düsseldorf. Alors, la fille de Marcos a t-elle bien un compte à l'UBS? «Ce sont de vieilles allégations, qui se sont déjà révélées fausses à plusieurs reprises», réplique Monika Dunant, porte-parole de la banque. On peut rappeler que le gouvernement des Philippines avait obtenu des autorités suisses le gel des comptes ouverts dans de ses banques suisses par la famille de l'ancien dictateur et ses associes. Ces fonds «Marcos» ont été rapatriés aux Philippines, où ils restent bloqués, dans l'attente d'un jugement définitif. Mais depuis plusieurs années, des informations, comme celle du journal philippin, font état d'autres comptes, dotés de montants colossaux. Un avocat américain avait même lancé une plainte collective contre plusieurs banques suisse, pour finalement laisser tomber, fin 1997. Autre élément, qui pourrait aider à expliquer le retour de ce type d'allégations: la situation politique aux Philippines, toujours très volatile. Il y a bien sûr la mise en place d'une nouvelle administration, après la chute de Joseph Estrada, mais aussi la perspective des élections au Sénat, auquel Marcos fils pourrait être candidat. Georges Baumgartner, Tokyo

Fonds Marcos: l'UBS dément une nouvelle fois de vieilles rumeurs 12. mars 2001 - 18:56 L'information est parue dans un journal philippin, alors que la situation politique, à Manille, reste très chaude: la famille de l'ancien dictateur posséderait plus de 13 milliards de dollars en Suisse, sur un compte de l'UBS. La banque suisse dément tout net. A en croire le journal Philippine Daily Inquirer, la famille de feu Ferdinand Marcos possèderait 13,2 milliards de dollars sur un compte de l'UBS en Suisse. Sa plus jeune fille Irene et son mari Gregorio Araneta auraient tenté de transférer cet argent, en février dernier. Ils se seraient rendus auprès de la Deutsche Bank, à Düsseldorf, pour signer des documents demandant à l'UBS de virer 13,2 milliards de dollars placés à Zurich sur le compte 885931 vers un nouveau compte, ouvert auprès de la banque allemande par la fille cadette de l'ex dictateur. Le journal explique que la famille Marcos aurait décidé de sortir cet argent de Suisse lorsque l'ancien président philippin Joseph Estrada fut forcé, en janvier dernier, d'abandonner le pouvoir à la suite d'une série de scandales. Estrada est considéré comme un allié des Marcos, ce qui n'est pas le cas de la nouvelle administration. Les informations du Philippine Daily Inquirer se basent notamment sur des documents fournis par l'enquêteur australien Reiner Jacobi, dont le gouvernement philippin avaient sollicité les services, après 1986, pour retrouver la fortune de Marcos à l'étranger. L'enquêteur déclare avoir été alerte par deux hommes d'affaires américains du plan de voyage d'Irene Marcos Araneta en Allemagne. Il aurait alors aussitôt alerté les autorités allemandes. Il ajoute que des cameras de surveillance de la Deutsche Bank ont filmé l'arrivée du couple philippin dans sa succursale de Düsseldorf. Alors, la fille de Marcos a t-elle bien un compte à l'UBS? «Ce sont de vieilles allégations, qui se sont déjà révélées fausses à plusieurs reprises», réplique Monika Dunant, porte-parole de la banque. On peut rappeler que le gouvernement des Philippines avait obtenu des autorités suisses le gel des comptes ouverts dans de ses banques suisses par la famille de l'ancien dictateur et ses associes. Ces fonds «Marcos» ont été rapatriés aux Philippines, où ils restent bloqués, dans l'attente d'un jugement définitif. Mais depuis plusieurs années, des informations, comme celle du journal philippin, font état d'autres comptes, dotés de montants colossaux. Un avocat américain avait même lancé une plainte collective contre plusieurs banques suisse, pour finalement laisser tomber, fin 1997. Autre élément, qui pourrait aider à expliquer le retour de ce type d'allégations: la situation politique aux Philippines, toujours très volatile. Il y a bien sûr la mise en place d'une nouvelle administration, après la chute de Joseph Estrada, mais aussi la perspective des élections au Sénat, auquel Marcos fils pourrait être candidat. Georges Baumgartner, Tokyo