Football: Guy Parmelin supporte l’équipe de Suisse à Vancouver

Football : Guy Parmelin soutient l'équipe suisse à Vancouver Keystone-SDA

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Le président de la Confédération Guy Parmelin a assisté à Vancouver au match des seizièmes de finale de la Coupe du monde opposant l'équipe nationale suisse à l'Algérie. "Allez la Suisse !", écrit-il sur les réseaux sociaux. Sa casquette fait déjà le buzz.

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(Keystone-ATS) «Switzerland Great Since 1291», tel est le slogan inscrit sur le couvre-chef rouge vif que M. Parmelin portait au stade de Vancouver. Cette inscription doit sans doute être comprise comme une allusion au président américain Donald Trump. Le républicain aime porter une casquette arborant son slogan politique: «Make America Great Again».

La casquette du ministre de l’économie a-t-elle également attiré l’attention du sélectionneur national Murat Yakin? Sur une photo que M. Parmelin a jointe à son message, on peut en tout cas voir le président de la Confédération, casquette sur la tête, discuter avec le coach de la Nati sur la ligne de touche.

Sur X, Guy Parmelin a fait part de sa fierté d’être au côté de l’équipe nationale à Vancouver. Pour le match, le Vaudois a pris place dans les tribunes à côté du président de la FIFA, le Valaisan Gianni Infantino.

A la fin de la rencontre, M. Parmelin a félicité les joueurs de la Nati. «Bravo à l’équipe de Suisse pour cette remarquable performance ! Une nouvelle qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde, qui récompense le travail, l’engagement et la détermination de toute l’équipe. Let’s go !», a-t-il lancé, toujours sur les réseaux sociaux.

Au prochain tour, la Suisse affrontera le vainqueur du match entre la Colombie et le Ghana.

Le président de la Confédération est actuellement en Amérique du Nord dans le cadre d’une mission économique et scientifique. Il a rencontré lundi le représentant américain au Commerce Jamieson Greer. Après les Etats-Unis et le Mexique, il doit aussi se rendre au Mexique.