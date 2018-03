Football: Neuchâtel Xamax au purgatoire.

Ce contenu a été publié le 19 novembre 2000 23:05 19. novembre 2000 - 23:05

Le joueur de Lugano, Christian Gimenez, exprime sa joie après un but contre Grasshopper. (Keystone)

Neuchâtel Xamax est la première équipe condamnée au tour de promotion/relégation de LNA/LNB après sa défaite face à Aarau. Au terme de la 19e journée de championnat de LNA, l´incertitude subsiste pour la plupart des autres clubs engagés.

Les actions du FC Aarau sont à la hausse à la suite du succès 2- 0 des Argoviens face à Neuchâtel Xamax, qui a achevé la rencontre à neuf suite aux expulsions de Sène et (49e) et Barea (80e). Neuvièmes, les joueurs de Rolf Fringer ont tout de même encore un espoir de participer au tour final, alors que les Neuchâtelois, eux, sont définitivement condamnés.



Alors qu'il reste encore trois journées à disputer, Lucerne et surtout Aarau ont empoché trois précieux points qui leur permettent encore d'espérer terminer parmi les huit premiers. Sion a fait un pas décisif vers le tour final en s'imposant à Zurich (3-1) alors que l'avenir de Servette, Lausanne et Zurich est encore incertain.



Le match au sommet de cette 19e journée était sans aucun doute celui de qui opposait Lugano à Grasshopper. Il s'est joué en deux minutes seulement.

Au Cornaredo, devant 5.600 spectateurs, les Argentins Bastida (14e), sur penalty, puis Gimenez (15e) ont offert à Lugano son onzième succès de la saison sur le score de 2 à 0.



De son côté, Yverdon-Sports n'en finit pas de séduire tous les publics mais de perdre aussi des matches à sa portée. Aux Charmilles, l'ardeur et le brio déployés par les protégés de Philippe Perret ont bien fait trembler sur leur base la défense servettienne. Mais Yverdon-Sports a tout de même dû s'incliner 2 à 0 devant Servette.



Lausanne-Sports a beau se profiler sur la scène européenne, il souffre d'une désaffection toujours plus prononcée des sportifs vaudois. Samedi devant Lucerne, il a véritablement touché le fond avec sa quatrième défaite consécutive en championnat, 1 but à 2, mais aussi un record négatif de 1.750 spectateurs au stade de la Pontaise.



En s'imposant 3-1 au Letzigrund devant Zurich, Sion a fait un pas décisif vers le tour final, même si les Valaisans ne sont pas encore mathématiquement qualifiés. C'est au cours des douze dernières minutes que les Valaisans ont assuré leur troisième victoire de la saison en marquant deux buts consécutifs.

L'équipe zurichoise restait pourtant sur trois victoires lors des derniers matchs.



Enfin, Saint-Gall a réussi une véritable démonstration aux dépens de Bâle, battu 4-0. Devant 11 300 spectateurs, le Trinitéen Nixon, le Ghanéen Amoah et l'international Müller ont terrassé les Rhénans. Seul au 2e poteau, Nixon pouvait ouvrir la marque d'un plat du pied à la réception d'un centre de Müller à la 24e minute. L'international suisse doublait la mise d'un coup franc diabolique juste avant la pause (45e) avant qu'Amoah (68e), sur un coup franc de Müller, puis Nixon (75e), sur un caviar d'Amoah, n'assurent le succès des «Brodeur».



