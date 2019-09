Des associations écologistes et des représentants d'EELV sont venus protester mercredi contre un projet de contournement d'Orléans par l'ouest, a constaté un journaliste de l'AFP. Ce projet implique la destruction d'une partie d'une forêt.

Une tranchée large d'une centaine de mètres et longue de 1500 mètres a été ouverte le 11 septembre dernier dans les bois de Latingy jusqu'à la Loire, malgré des recours administratifs et juridiques en cours, ont affirmé plusieurs responsables d'associations.

"Cette tranchée nous arrache le coeur", a lancé mercredi matin à la presse réunie sur place Sandra Regol, porte-parole d'Europe écologie les verts (EELV), qui regrette que les commissaires européens qui se sont inquiétés de ce projet n'aient pas été entendus.

"Le plus bel espace de la Loire"

"Tant qu'il n'y a pas de pont, on espère", a expliqué Sylvie Daniel-Rousseau, vice présidente de MardiéVal, une association locale. Selon elle le BRGM (Bureau de recherches géologiques et minières) a dans une étude mis en doute la construction de ce pont qui met en danger "le plus bel espace de la Loire moyenne".

Pendant l'été un "village" qui a reçu 1000 visiteurs a été créé sur place par les associations pour proposer "résistance et alternative". Mais les derniers habitants, bien que perchés dans les arbres, n'ont pas empêché l'Office national des Forêts de procéder à la coupe de plusieurs dizaines d'arbres les 11 et 12 septembre derniers, ont-ils expliqué.

"A Sivens, écologistes et agriculteurs ont bien trouvé des solutions, à part EELV, les autres partis du conseil départemental font du 'verdissage'", a affirmé un des responsables des associations de protection de l'environnement présents sur place.

Balbuzard pêcheur

La partie de forêt abattue était une aire d'évolution du balbuzard pêcheur, un rapace diurne protégé, d'une dizaine d'espèces de chauve-souris arboricoles et d'amphibiens pour lesquels aucune précaution n'a été prises, selon les associations écologistes. Une campagne d'information va être lancée à l'occasion des élections municipales, ont-ils précisé.

