Forêts-Sarine célèbre ses 10 ans autour d’une meule à charbon

Keystone-SDA

La Corporation forestière Forêts-Sarine célèbre cette année son 10e anniversaire via une manifestation organisée du 15 au 28 juin au Bois-Cornard, à Ecuvillens (FR). Les festivités se tiendront autour de la construction et l’exploitation d’une meule à charbon traditionnelle.

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(Keystone-ATS) L’allumage officiel de la meule à charbon s’est déroulé lundi en présence notamment du conseiller d’Etat Didier Castella, directeur des institutions, de l’agriculture et des forêts (DIAF). Il marque le début d’un processus de carbonisation, appelé pyrolyse, qui se poursuivra jour et nuit jusqu’au 27 juin.

La meule est composée de 25 stères de hêtre, recouverts d’herbes et de 8 mètres cubes de terre criblée, pour un rendu espéré de 2 tonnes de charbon, ont indiqué les organisateurs. Elle a été construite durant la semaine dernière, selon des techniques traditionnelles transmises de génération en génération.

Sacs de charbon

Les visiteurs pourront découvrir les différentes étapes du travail du charbonnier et observer l’évolution de la carbonisation jusqu’à l’ouverture de la meule prévue le 27 juin. Ensuite, la mise en sac et la vente du charbon interviendra le 28 juin, précise le communiqué.

Née en 2016 de la fusion de plusieurs triages forestiers, Forêts-Sarine oeuvre à une «gestion durable et coordonnée» des forêts publiques du district. La fête met à l’honneur les métiers de la forêt, les savoir-faire ancestraux et le lien entre patrimoine forestier et gestion moderne des ressources naturelles.

Les classes primaires des communes membres ont été invitées à des visites pédagogiques. Le site sera animé quotidiennement avec l’ouverture de la tonnelle de 17h30 à 21h30. La journée officielle aura lieu samedi, avec l’intervention de Lise-Marie Graden, préfète de la Sarine. Le dimanche sera consacré aux familles.