Formation bernoise dans le domaine de la santé pour requérants

Keystone-SDA

Après Bellelay dans le Jura bernois, le canton de Berne compte un second centre de formation pour les personnes du domaine de l’asile et des réfugiés qui a également fait ses preuves depuis son ouverture. Situé à Ringgenberg, il accueille 32 personnes qui y suivent une formation pour l'obtention du diplôme d’auxiliaire de santé.

(Keystone-ATS) Le but de cette formation d’environ vingt mois est de préparer des personnes du domaine de l’asile et des réfugiés à exercer une activité professionnelle dans le domaine des soins, a expliqué vendredi le canton de Berne. Ce projet allie apprentissage linguistique et formation spécialisée.

Les deux premières volées affichent complet, avec 16 personnes chacune. Lorsque les quatre volées auront débuté, le centre formera une soixantaine de personnes. Parallèlement à l’examen de langue, les élèves effectuent des stages pratiques dans les 14 institutions de l’Oberland bernois.

«Nous faisons la démonstration que l’intégration dès le début est le bon outil pour donner une perspective aux personnes réfugiées et les insérer précocement dans la société», a déclaré le conseiller d’Etat bernois Pierre Alain Schnegg, cité dans un communiqué. Pour les autorités, ce projet montre qu’une intégration précoce ouvre des perspectives professionnelles pour les personnes qui se forment.