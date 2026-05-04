Formation professionnelle: vers un taux de contribution flexible

Keystone-SDA

Le Grand Conseil valaisan a validé, lundi, l'entrée en matière concernant la réforme de son Fonds cantonal en faveur de la formation professionnelle. L'objectif est de plafonner le taux de contribution des entreprises à 1,5‰ de la masse salariale, alors que celui-ci est actuellement fixé à 1‰.

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(Keystone-ATS) Créé en 2006, le Fonds cantonal valaisan en faveur de la formation professionnelle permet de répartir les charges financières liées à la formation professionnelle entre toutes les entreprises du canton.

Ce fonds est alimenté par une contribution annuelle versée par les employeurs et les indépendants assujettis à la loi d’application de la loi fédérale sur les allocations familiales, y compris le Canton du Valais et les communes valaisannes.

Augmentation des jours de cours

En mai 2023, une motion interpartie du Centre du Valais romand, du PS, de l’UDC du Valais romand et des Vert-e-s a demandé que ce niveau de contribution soit plafonné à 1,5‰, afin «de maintenir un soutien fort à la formation professionnelle et aux entreprises formatrices, gagnant ainsi en flexibilité par la fixation du taux par le Conseil d’Etat.»

Pour les motionnaires, cette modification prend tout son sens, en tenant compte de l’augmentation du nombre de jours de cours interentreprises dans la majorité des professions (+9% en 6 ans) ainsi que de leurs coûts respectifs et eu égard à la situation financière du Fonds (réserve de 3,75 millions de francs à fin 2024).

«Un signe fort»

Les signataires du texte visent à maintenir les prestations du Fonds et l’importance de la formation dans un contexte des difficultés à recruter de la main-d’œuvre qualifiée.

Avec cette réforme, le taux pourra en conséquence varier, chaque année, entre 0 et 1,5 ‰. Il sera fixé par le Conseil d’Etat sur proposition de la Commission de gestion du Grand Conseil. En cas d’excédents, le Fonds pourra constituer une réserve entre 20 et 30% en se basant sur les dépenses annuelles et non plus sur les contributions comme actuellement. Si elle est acceptée, la réforme coûterait au maximum 500’000 francs supplémentaires à l’Etat du Valais.

«C’est un signe de soutien fort que d’augmenter le plafond de cette masse salariale et de changer de système des réserves», a estimé, lundi, le conseiller d’Etat en charge de l’économie et de la formation, Christophe Darbellay.

Pas de vote contraire

Durant le débat d’entrée en matière, les partis non motionnaires ont soutenu l’entrée en matière. Le Centre du Haut-Valais a parlé «d’un renforcement la formation professionnelle.» Pour Michaël Hugon (PLR), «ce texte touche un pilier fondamental de notre prospérité. Ce projet donne une flexibilité, une marge de manoeuvre, une approche pragmatique».

Nous soutenons également le texte afin «que les futurs apprentis puissent aussi bénéficier de cours interentreprises», a précisé Thomas Matter (NEO).

L’UDC du Haut-Valais a fait preuve «d’une attitude réservée», se disant toutefois ouvert à la réforme. Le groupe politique n’a pas combattu l’entrée en matière, acceptée à l’unanimité. La discussion en première lecture aura lieu, mercredi matin.