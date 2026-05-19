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Formations à l’EHL pour les polices du Nord vaudois et de Lausanne

Keystone-SDA

La police du Nord vaudois et celle de Lausanne ont conclu un partenariat avec l'Ecole hôtelière de Lausanne (EHL). Des formations seront dispensées afin de renforcer "les compétences relationnelles" des agents en contact avec la population.

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1 minute

(Keystone-ATS) Les policières et policiers, mais aussi le personnel civil, participeront à «des mises en situation inspirées des standards de l’hospitalité, notamment au travers de simulations de réception, de gestion de flux de personnes ou encore d’interactions sensibles nécessitant écoute, posture professionnelle et intelligence relationnelle», indiquent mardi les deux corps de police.

Selon eux, ce partenariat s’inscrit notamment dans «une démarche d’amélioration continue des prestations offertes à la population, en mettant l’accent sur une police accessible, professionnelle, respectueuse et à l’écoute». Les formations se dérouleront au sein de l’EHL.

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