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Fort rebond des exportations en mai grâce à la chimie-pharma

Keystone-SDA

Le commerce extérieur de la Suisse a repris des couleurs en mai, les exportations bondissant grâce à la solide contribution du secteur de la chimie-pharmacie, mais aussi de la bijouterie et joaillerie.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Pendant la période sous revue, les exportations ont progressé de 13,4% sur un mois et en valeur nominale (non corrigé de l’inflation) à 25,42 milliards de francs, après avoir reculé de 0,5% en avril, a détaillé jeudi l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF).

Les importations ont quant à elles augmenté de 3,4% à 19,79 milliards, suite à une contraction de 2,9% le mois précédent, permettant au commerce extérieur helvétique de clôturer sur un excédent mensuel de 5,64 milliards (+71,7%).

Le secteur des produits chimiques et pharmaceutiques, locomotive des exportations suisses, a accéléré de 25,7%, après un repli de 3,5% en avril, profitant de la demande en sérums et vaccins, ainsi que des produits et préparations pharmaceutiques, a détaillé l’OFDF dans un communiqué.

Le segment des bijoux et de la joaillerie a accéléré de 14,7%, alors que les ventes à l’international de l’horlogerie ont décliné de 4% sur un mois.

L’Union européenne a une fois de plus joué son rôle de premier client des entreprises suisses, les exportations vers cette destination montant de 21,1%. Les ventes vers l’Asie n’ont crû que de 0,2%, avec une hausse de 1,6% vers la Chine et de 9,6% vers le Japon, tandis que celles vers les Etats-Unis ont progressé de 11,5%.

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