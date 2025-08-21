La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Fort repli du bénéfice de l’énergéticien BKW au 1er semestre

Keystone-SDA

BKW a pâti au premier semestre d'une base de comparaison élevée. Le bénéfice net a plongé de 44% sur un an à 203,3 millions de francs, plombé notamment par le résultat négatif du fonds de désaffectation et de gestion des déchets de la centrale nucléaire de Mühleberg.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) L’excédent d’exploitation avant intérêts et impôts (Ebit) s’est inscrit à 310,7 millions de francs, en recul de 29%. Les conditions du marché de l’énergie ont poursuivi leur retour à la normale après les perturbations liées à la crise énergétique, explique jeudi l’énergéticien bernois. Les conditions météorologiques ont par ailleurs fait baisser la production hydraulique et éolienne.

Au niveau des recettes, la prestation globale s’est inscrite à 2,25 milliards de francs, ce qui représente un tassement de 3,4%. L’activité Energy Solutions a accusé un repli de 6,3% de ses recettes à 992 millions, causé par une baisse de la production d’électricité.

Pour l’unité Power Grid, l’évolution est considérée stable par BKW à 319,3 millions. Plus de 70’000 compteurs électriques intelligents ont déjà été installés, à une cadence de 500 supplémentaires par jour, affirment les ex-Forces motrices bernoises.

La prestation globale d’Infrastructure & Building a progressé de 1% à 957,5 millions, pour un Ebit de 30,8 millions (+26%). Cette activité profite d’une tendance à la hausse durable, qui concerne toutes ses divisions.

Pour l’exercice 2025, l’entreprise confirme sa feuille de route, reconduisant une prévision d’Ebit entre 650 et 750 millions de francs. Le résultat sera plus élevé au second semestre grâce à des effets saisonniers dans les activités Energy Solutions et Infrastructure & Buildings, précise le communiqué. La stabilité devrait encore prévaloir pour Power Grid.

