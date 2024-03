Forte hausse du nombre de vols par effraction dans le Jura

(Keystone-ATS) Les infractions au Code pénal commises dans le canton du Jura l’an dernier sont en hausse de 10%, passant de 3017 à 3305. C’est surtout le nombre de cambriolages qui a explosé avec une hausse de 41%. Comme attendu, le nombre d’affaires liées à la cybercriminalité est en nette augmentation (+61%).

Les chiffres de la statistique policière de la criminalité dévoilés lundi à Delémont par la police cantonale reflètent la tendance suisse actuelle, à l’exception des vols par effraction, a relevé le canton du Jura.

Les vols par effraction sont en effet en hausse de 41% dans le canton du Jura alors qu’au niveau suisse, ils avancent de 13%. Cette évolution sur sol jurassien s’explique par des phénomènes sériels: des vols dans des installations sportives et des vols dans des restaurants et des bars. Dans ces deux séries, il s’agit d’une criminalité locale et les auteurs ont été interpellés.

Vols dans les véhicules et habitations

Le canton du Jura a également été victime d’une série de vols par effraction commis dans des habitations. Il s’agit d’une criminalité itinérante et les auteurs sont recherchés, a souligné la police. Des vols par effraction ont aussi été perpétrés dans les véhicules.

Le nombre des brigandages s’élève à 6 contre 2 en 2022. Le taux d’élucidation reste élevé et se situe à 50%. Aucun brigandage avec des lésions corporelles graves n’a été commis sur sol jurassien en 2023. Le canton du Jura n’a pas non plus connu d’homicide.

Cybercriminalité en hausse

L’année 2023 confirme la nette recrudescence d’infractions liées à la cybercriminalité avec une hausse de 61% par rapport à l’année précédente avec 379 délits contre 236. Le taux d’élucidation de ce type de délits est de 6,9%.

Les infractions contre l’intégrité sexuelle sont en baisse de 31%. Mais la justice jurassienne relève 8 viols en 2023 pour 3 en 2022 avec un taux d’identification de 87,5%. Les infractions liées à des actes d’ordre sexuel avec des enfants sont en recul de 40% pour passer de 20 à 12 infractions.