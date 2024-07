Fortes chaleurs attendues dans le bassin lémanique et en Valais

(Keystone-ATS) MétéoSuisse a émis un avis de canicule de degré 3 jusqu’à jeudi soir pour le bassin lémanique, le Valais central, le Haut-Valais ainsi que le Tessin. Les autorités alertent sur les risques pour la santé et recommandent de boire au moins 1,5 litre d’eau par jour.

Le mercure pourrait grimper à 35°C dans les journées de mardi et mercredi, a indiqué l’Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse). L’avis de canicule a été émis sur la base des températures noctures élevées mesurées en plaine (plus de 20°C), combinées à des températures journalières attendues de plus de 30°C ces prochains jours.

Face à ces chaleurs annoncées, la Ville de Genève a activé lundi matin son plan canicule en faveur des personnes âgées. Au bout du lac, les seniors peuvent venir se rafraîchir gratuitement dans certaines piscines le matin et dans des cinémas l’après-midi.

Les Genevoises et Genevois de plus de 65 ans peuvent aussi bénéficier d’un suivi personnalisé pendant les grandes chaleurs, sur inscription. Sur une carte disponible en ligne, la Ville a également recensé des lieux frais qui mettent à disposition des verres d’eau, comme des EMS, des cafétérias, ou encore le Musée d’ethnographie.

Beaucoup boire et rester au frais

Les autorités des différents cantons concernés ont mis en garde contre les conséquences négatives que ces chaleurs peuvent avoir sur la santé: déshydratation, épuisement, évanouissement, coup de chaleur. Outre les personnes âgées, le danger est particulièrement important pour les enfants en bas âge, les femmes enceintes, les malades chroniques ou encore les personnes travaillant à l’extérieur.

Bien s’hydrater en buvant entre 1,5 et 2,5 litres d’eau par jour est une des principales recommandations pour éviter les problèmes. Il faut aussi éviter les efforts physiques durant les heures les plus chaudes et prendre garde au risque de noyade lors des loisirs aquatiques.

Parmi les autres précautions à prendre: manger des repas légers, aérer son logement la nuit et rester au frais la journée. Les autorités prient aussi la population de faire preuve de solidarité en prenant régulièrement des nouvelles de proches et de voisins.

Les signaux d’alerte sont vertiges ou évanouissement, nausées ou vomissements, fatigue, maux de tête, courbature ou crampes, respiration rapide et rythme cardiaque élevé, soif extrême et urine de couleur foncée, voire absente. En cas de doute, il faut appeler un médecin.

Accalmie en fin de semaine

De son côté, la Suva a alerté lundi les employeurs sur la nécessité de prendre des mesures pour éviter des problèmes de santé et des atteintes physiques dues au soleil pour les employés travaillant en plein air. La fatigue et le manque de concentration qui résultent des grosses chaleurs font augmenter les risques d’accidents du travail, prévient l’assureur.

Parmi les conseils: effectuer les travaux en extérieur qui nécessitent de gros efforts physiques le matin, boire un verre d’eau toutes les 20 minutes et travailler le plus possible à l’ombre. Protéger son corps des rayons du soleil est aussi capital pour prévenir les risques de cancer de la peau.

La fin de la semaine devrait voir une accalmie sur le front des fortes chaleurs. Le passage d’un front froid dans la nuit de jeudi à vendredi accompagné d’une activité orageuse devrait rafraîchir quelque peu la masse d’air.