Fortes explosions à Kiev après des alertes aux missiles balistiques

Keystone-SDA

De fortes explosions ont retenti vendredi matin à Kiev après une série d'alertes aériennes aux missiles balistiques tirés depuis le Russie vers le territoire ukrainien, a constaté une journaliste de l'AFP.

1 minute

(Keystone-ATS) « Missile balistique venant du nord ! », a averti l’armée de l’air ukrainienne dans un message sur Telegram, près de trois ans après le début de l’invasion russe de l’Ukraine, une guerre qui a déjà emporté des dizaines de milliers de vies.

Une fumée épaisse s’élevait au-dessus de la capitale ukrainienne, où le maire Vitali Klitschko a fait état d’au moins deux blessés à la suite de ces explosions intervenues au lendemain de la conférence de presse annuelle du président russe Vladimir Poutine qui a rejeté toute trêve.

Les autorités ukrainiennes ont également signalé des attaques de missiles dans la ville de Kherson dans le sud du pays, où une personne a été tuée et six blessées, ainsi que dans plusieurs autres villes et villages.