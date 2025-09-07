La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Fortes perturbations dans le métro londonien en raison d’une grève

Keystone-SDA

Une grève quasi-totale d'agents du métro londonien qui a commencé dimanche et doit se poursuivre jusqu'à jeudi perturbe les déplacements de millions de personnes dans la capitale britannique.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) L’opérateur Transport for London (TFL), qui gère le «Tube», a annoncé qu’il y aurait peu ou aucun service entre lundi et jeudi sur l’ensemble des 11 lignes. Déjà dimanche, plusieurs lignes étaient à l’arrêt et des stations fermées en raison du mouvement.

Lancé à l’appel du syndicat des transports RMT, il concerne les conducteurs, agents de signalisation et de maintenance, et vise à protester contre le niveau des salaires et les conditions de travail. Les bus et certaines lignes spécifiques, comme la récente Elizabeth Line, ne sont pas concernés.

Il s’agit de la première grève aussi importante dans le métro, qui transporte jusqu’à 5 millions de passagers par jour, depuis celle mars 2023, lorsque le pays était en proie à une très forte inflation du fait de la guerre en Ukraine. Les grévistes refusent notamment la proposition de hausse de 3,4% des salaires de la direction de TfL, et demandent une réduction des heures de travail hebdomadaires.

Deux concerts du chanteur américain Post Malone, prévus dimanche et lundi au Tottenham Hotspur Stadium, ont été reportés à deux dates ultérieures, l’organisateur Live Nation UK expliquant sur X que «sans service du Tube, il est impossible que les personnes puissent se rendre au concert et rentrer chez eux en sécurité».

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Céline Stegmüller

Avez-vous des ancêtres suisses? Prévoyez-vous de visiter le lieu où ils vivaient en Suisse?

Nous aimerions en savoir plus sur vos recherches généalogiques.

Participez à la discussion
34 J'aime
66 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Aylin Elçi

Souhaiteriez-vous savoir si vous êtes à risque de contracter une maladie et pour quelles raisons?

À quel stade voudriez-vous savoir si vous êtes à risque de contracter une maladie et avez-vous déjà rencontré des problèmes liés à un diagnostic? Racontez-nous votre histoire.

Participez à la discussion
1 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
11 J'aime
11 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision