La jeune militante pour le climat Greta Thunberg, vedette du WEF 24. janvier 2019 - 08:58 La militante suédoise pour le climat Greta Thunberg était mercredi l’attraction du Forum économique mondial. Après plus de 24 heures de train, l’adolescente est arrivée à Davos pour sensibiliser les dirigeants et la population à l'urgence de la situation. A son arrivée dans la célèbre station grisonne, la jeune fille 16 ans était attendue par une foule de journalistes. Greta Thunberg est devenue célèbre à la suite d’un discours remarqué en décembre dernier à la conférence l'ONU de Katowice sur le climat (COP24). Son action hebdomadaire devant le Parlement de Stockholm a inspiré d'autres adolescents qui se sont mis en grève pour le climat. L’adolescente, qui brandissait une pancarte «grève de l’école pour le climat», a adressé un message aux étudiant.e.s suisses qui ont fait grève la semaine passée. «Bien joué, et continuez comme ça! Parce que si on s’arrête là, on envoie le signal que c’était juste un évènement unique. Mais si on continue chaque jour, chaque semaine, chaque mois, alors on leur montre qu’on ne s’arrêtera pas, jusqu’à ce qu’ils réagissent.»