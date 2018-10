L’ exposition nationaleLien externe est une manifestation périodique où la Suisse présente l’image qu’elle a d’elle-même. Une fois tous les 20 à 30 ans, elle réunit les réalisations et projections du moment dans les domaines de l’art, de la culture et de l’économie. Expo02 , la dernière en date, s’est tenue en 2002 dans la région des Trois Lacs (Neuchâtel, Bienne, Morat), à la frontière entre Suisse alémanique et Suisse romande.

Quelle expo voulez-vous, chers Suisses de l’étranger? Philipp Meier 12. juin 2018 - 11:41 En Suisse, les idées pour une nouvelle exposition nationale prennent gentiment forme. Et une fois de plus se pose la question: quel rôle va y jouer la partie de la Suisse qui vit ailleurs dans le monde? Discutez-en avec nous! Actuellement, trois concepts différents sont en discussion pour une prochaine exposition nationale: Svizra 27 Plusieurs associations économiques aimeraient initier diverses expositions dans le Nord-Ouest de la Suisse sur le thème du monde du travail, et ceci pour l’année 2027. Nexpo Les dix plus grandes villes du pays envisagent une exposition décentralisée sur le thème «vivre ensemble dans la Suisse du 21e siècle». Délai prévu: dans 10 à 15 ans. X-27 Des personnalités du monde de la communication, de l’architecture et de la culture veulent lancer un laboratoire dynamique du futur, qui doit se manifester sur l’aérodrome de Dübendorf. Année prévue: 2027. Le «quatrième plus gros canton» de Suisse, celui dont les habitants vivent dispersés dans le monde entier, joue souvent un rôle spécial dans les expositions nationales. C’est pourquoi nous aimerions engager le plus tôt possible le débat avec vous. Quelle expo souhaitez-vous, chères Suissesses et chers Suisses de l’étranger? Ecrivez-nous vos idées, vos souhaits, vos visions, dans les commentaires, ou directement par mail à philipp.meier@swissinfo.ch C’est quoi une expo? L’exposition nationale est une manifestation périodique où la Suisse présente l’image qu’elle a d’elle-même. Une fois tous les 20 à 30 ans, elle réunit les réalisations et projections du moment dans les domaines de l’art, de la culture et de l’économie. Expo02, la dernière en date, s’est tenue en 2002 dans la région des Trois Lacs (Neuchâtel, Bienne, Morat), à la frontière entre Suisse alémanique et Suisse romande.