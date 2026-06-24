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Fouilles archéologiques aux Prés-de-Vidy: portes ouvertes

Keystone-SDA

Les deux sites de fouilles archéologiques actuellement en cours au sud de Lausanne, au Boulodrome et aux Prés-de-Vidy, ouvrent gratuitement leurs portes au public vendredi et samedi. L'occasion de découvrir les vestiges du site gallo-romain de Lousonna, entre visites guidées, ateliers pour enfants et démonstration de tournage de céramique "à l'antique".

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1 minute

(Keystone-ATS) «D’une ampleur sans précédent en Europe, les fouilles aux Prés-de-Vidy, menées par la Ville en partenariat avec Archeodunum SA, ont été lancées en 2024 en amont du projet de réalisation d’un écoquartier sur le site», rappelle mercredi la Ville dans un communiqué.

Depuis deux ans, elles livrent d’importantes découvertes: au-delà de la nécropole, tout un quartier antique s’est révélé, sans compter les 1000 tombes romaines ainsi que plusieurs dizaines de milliers d’objets recensés. «Le site pourrait bien représenter une référence à l’échelle européenne pour la connaissance du monde funéraire romain», écrit la Ville. Une équipe de 25 archéologues est à l’oeuvre.

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