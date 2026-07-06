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FR: appel à projets en faveur des personnes souffrant d’un handicap

Keystone-SDA

La Direction de la santé et des affaires sociales du canton de Fribourg lance un appel à projets visant l'inclusion et la participation de personnes en situation de handicap dans les activités et manifestations culturelles, sportives, politiques ou récréatives. Les dossiers peuvent être déposés jusqu'au 30 août.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) Le Conseil d’Etat attribue une aide financière de 50’000 francs par année pour soutenir la participation des personnes en situation de handicap aux activités associatives et communautaires. Ce soutien est destiné aux communes, clubs sportifs, mouvements scouts, associations de quartier, chorales, troupes de théâtre ou autres entités basées dans le canton de Fribourg qui organisent ou proposent des activités visant à inclure des personnes en situation de handicap.

Le soutien de l’Etat peut également être sollicité pour financer, dans le cadre des projets soumis, l’utilisation des moyens de communication et d’information adaptés à leurs besoins.

L’an dernier, cette mesure a permis de soutenir 15 projets dans des domaines comme le sport, l’art, la musique, le théâtre, les loisirs ou encore la politique. Depuis son lancement en 2021, 58 projets ont été soutenus.

Différents domaines d’intervention

La politique cantonale en faveur des personnes en situation de handicap vise trois objectifs: premièrement, que la société soit consciente des réalités du handicap, reconnaisse les besoins des personnes touchées et valorise leurs compétences; deuxièmement, que les personnes en situation de handicap jouissent d’un maximum d’autonomie et du droit à l’autodétermination; enfin, que la société soit inclusive.

Les domaines d’intervention pour mettre en oeuvre ces objectifs sont l’accompagnement, la formation, le développement personnel, le travail, la mobilité, l’habitat, les infrastructures, la vie associative et communautaire ainsi que la communication et l’information.

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