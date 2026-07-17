FR: Des ateliers pour aider les femmes à se lancer en politique

Keystone-SDA

Partager

En vue des élections cantonales de novembre prochain, le Bureau fribourgeois de l'égalité hommes-femmes et de la famille (BEF) organise trois ateliers destinés aux femmes engagées en politique ou intéressées à se lancer. Il compte ainsi soutenir les politiciennes dans les campagnes, leur transmettre des outils pour renforcer leur assurance et leur offrir un espace de réseautage et de partage d'expérience.

2 minutes

(Keystone-ATS) Le premier atelier aura lieu le 8 septembre à Bulle, avec pour titre «S’engager, comprendre les freins et construire son action politique». Ces «freins» que subissent les femmes peuvent prendre la forme, notamment, d’interruptions et de mises en doute de leur expertise ou de leur légitimité.

La deuxième conférence se tiendra à Tavel le 14 septembre. Elle portera sur le thème «Se présenter avec assurance et communiquer clairement». Cette formation à la prise de parole offrira des exercices pratiques pour gagner en assurance lors d’interventions publiques.

Enfin, le 26 octobre à Fribourg, le dernier atelier aura pour thème «Politiciennes d’aujourd’hui: échanger et développer son réseau». En présence de politiciennes aguerries, il proposera d’explorer les enjeux spécifiques de l’engagement politique des femmes et des barrières structurelles auxquelles elles font face, tout en offrant la possibilité d’élargir son réseau.

Sous-représentées

Si les femmes représentent environ la moitié de la population du canton de Fribourg, pas moins de deux tiers des sièges du Grand Conseil sont occupés par des hommes. Du côté du Conseil d’Etat, on compte une femme, à savoir Sylvie Bonvin-Sansonnens, pour six hommes. Le constat est globalement le même dans les communes, bien que la situation évolue, souligne vendredi le BEF dans un communiqué.

Cette sous-représentation est notamment due à «des barrières structurelles, enracinées dans des normes de genre, des rapports de pouvoir inégaux et des biais institutionnels», explique le BEF. A cela s’ajoutent des problématiques comme le sexisme ou la violence en ligne, qui peuvent décourager certaines femmes à s’engager en politique.