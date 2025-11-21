FR: un jeu pour sensibiliser les enfants aux enjeux écologiques

Keystone-SDA

Le Conseil d'Etat fribourgeois a annoncé le lancement du jeu Ecotopia. Développé par l'organisation de promotion de la santé et de prévention REPER, il a pour but de sensibiliser les jeunes aux bonnes pratiques numériques et de réduire leur impact climatique.

(Keystone-ATS) Ce jeu collaboratif doit contribuer à construire un monde plus sain, équitable et résilient, indique vendredi le canton de Fribourg dans un communiqué. Les jeunes dès 11 ans peuvent ainsi développer une meilleure compréhension des impacts écologiques du numérique et sont sensibilisés aux bonnes pratiques à mettre en place pour réduire leur impact.

Les participants – de deux à six joueurs – forment une seule équipe qui doit faire avancer un pion sur un plateau réalisant des actions positives pour la planète.

Toutes les institutions fribourgeoises, par exemple les écoles, les accueils extra-scolaires ou les foyers socio-éducatifs peuvent emprunter ce jeu en bois auprès de REPER. Ecotopia fait partie d’un catalogue d’activités SmartWay sur la thématique des écrans, créé pour répondre aux besoins des professionnels au contact des enfants et des jeunes.