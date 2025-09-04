La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Frédéric Borloz engage le journaliste Grégoire Nappey

Keystone-SDA

Le journaliste Grégoire Nappey, actuel rédacteur en chef adjoint du Temps, devient le nouveau collaborateur personnel du conseiller d'Etat vaudois Frédéric Borloz. Il entrera en fonction le 1er novembre prochain.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Né en 1973, Grégoire Nappey a 25 ans d’expérience dans le journalisme. Avant Le Temps, il a travaillé comme rédacteur en chef adjoint de 24 heures, puis rédacteur en chef du quotidien Le Matin. Il a aussi été responsable de communication pour la faîtière agricole vaudoise Prométerre.

La richesse de son parcours professionnel, sa capacité d’analyse, son regard aiguisé sur la politique et les enjeux de société ont convaincu le chef du Département de l’enseignement et de la formation professionnelle, indique jeudi un communiqué. Il succédera à Romaine Morard, qui quitte son poste à fin septembre pour rejoindre la rédaction du Temps comme cheffe de la rubrique Suisse.

